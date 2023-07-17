В Анапе усилят меры безопасности после ЧП на Крымском мосту Власти Анапы поручили усилить меры безопасности на инфраструктурных объектах

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мэр Анапы Василий Швец поручил усилить меры безопасности в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, говорится в Telegram-канале мэрии. Это решение затронет инфраструктурные объекты и транспортные узлы города.

Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, ж/д и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций, — констатировал мэр.

На заседании оперативного штаба также было озвучено намерение Анапы помочь Темрюкскому району с доставкой воды и пищи, задержавшейся в связи с ЧП на Крымском мосту. По словам мэра, город всегда «готов подставить свое плечо».

Власти Анапы добавили, что курортный сезон продолжается в штатном режиме. Все ресурсоснабжающие организации работают на максимуме. Город располагает резервами, поэтому какие-либо перебои не ожидаются.

Ранее нападение на Крымский мост прокомментировал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. По словам дипломата, Тегеран осуждает атаку украинской армии. При этом республика испытывает беспокойство из-за действий, направленных на эскалацию конфликта, отметил Канани.

По данным СМИ, атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП.