В Анапе две несовершеннолетние девушки осквернили Вечный огонь В Анапе две несовершеннолетние девушки прикурили от Вечного огня и предлагали помочиться на него

Фото: George Shuklin/CC BY 2.5/wikipedia.org

Две девушки осквернили Вечный огонь в Анапе, прикурив от него, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Весь процесс они сняли на видео и выложили в социальные сети.

В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — заявили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что девушкам 15 и 17 лет. Помимо того, что они прикурили от огня, они также нецензурно выражались и хотели помочиться на мемориал.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту осквернения мемориала уголовное дело.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».