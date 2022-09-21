В Алтайском крае разбилось легкомоторное воздушное судно, двое погибли

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Мотодельтаплан

В Алтайском крае 21 сентября упало частное легкомоторное воздушное судно, предположительно, мотодельтаплан, передает ТАСС со ссылкой на службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека.

Сегодня около 11:00 (07:00 мск) в районе поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края произошло падение частного легкомоторного воздушного судна. По предварительным данным, на борту находились два человека, которые в результате инцидента погибли, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел во время опрыскивания полей в фермерском хозяйстве. Погиб 50-летний владелец летательного аппарата и 34-летний фермер.

Ранее в Ленинградской области близ деревни Глябино разбился дельтапланерист. 64-летний мужчина потерял управление и упал на землю буквально через несколько секунд после взлета. Мужчина скончался из-за травм.

В начале июня в штате Калифорния разбился конвертоплан Bell V-22 Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США. Данные о погибших и пострадавших не поступали. На борту конвертоплана могли находиться от трёх до пяти человек.