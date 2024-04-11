В аэропорту Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы, передает «Фонтанка». По данным газеты, два дня назад мать пострадавшей написала заявление в полицию и потребовала привлечь молодого человека к ответственности.

Как стало известно газете, мужчина вступил в половую связь с девочкой в кинотеатре в Колпино. По информации издания, подозреваемый настаивает, что между ним и подростком все происходило по обоюдному согласию. Однако школьнице 12 лет, и уголовное дело по факту случившегося возбуждено.

Также, по данным газеты, до этого мужчина вступал в интимную связь с пострадавшей в квартире в Центральном районе Петербурга. 12 апреля суд должен избрать меру пресечения задержанному.

Ранее в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Изначально в гости к девочке пришли пятеро восьмиклассников, с которыми она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии. Позднее появилась информация, что школьница с Урала сама предлагала интим подросткам.