Появились подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой E1.ru: в гости к 11-летней девочке на Урале пришли пять восьмиклассников

К 11-летней девочке на Урале, с которой было снято групповое секс-видео, изначально пришли в гости пятеро восьмиклассников, сообщает портал E1.ru. Как отмечается, с ними она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона. Источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что происходило все «по обоюдному согласию».

Она сама написала им в ВК, позвала к себе, они вместе выпивали. Все было добровольно, — сказал собеседник издания.

По его словам, родительница одного из парней, которая обратилась в полицию, не ожидала такого развития событий. Они считала, что накажут девочку. Однако в ее возрасте любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием, пояснил он. Поэтому теперь ее сын «уедет в спецшколу, а потом в колонию для малолетних».

Ранее сообщалось, что в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Видео на телефоне одного из них нашла его мама и обратилась в полицию. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии.