Появились подробности сексуального скандала с 11-летней школьницей Е1.RU: 11-летняя девочка в Первоуральске предлагала подросткам переспать с ней

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Школьница с Урала, видео группового секса с которой ранее появилось в Сети, сама предлагала интим подросткам, сообщил изданию Е1.RU местный житель. Девочке всего 11 лет.

Источник издания заявил, что с девочкой несколько месяцев встречался один из молодых людей. По словам местного жителя, 11-летняя школьница на протяжении этого времени делала интимные предложения другим людям.

Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. Говорила, что любит [заниматься сексом], — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Видео на телефоне одного из них нашла его мать и обратилась в полицию. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии.

До этого стало известно, что изначально в гости к девочке пришли пятеро восьмиклассников. По словам собеседника издания, с ними она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона. Источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что происходило все «по обоюдному согласию».