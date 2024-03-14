СК возбудил дело из-за секс-видео со школьниками и 11-летней девочкой СК возбудил дело по факту группового секса с 11-летней девочкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске следователи возбудили уголовное дело после того, как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой, передает Telegram-канал «E1.ru». По его данным, школьники сняли процесс на видео, которое позже мать одного из мальчиков обнаружила в его телефоне. Женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело имеется. Оно расследуется, — сообщил источник.

По данным канала, несовершеннолетним грозит до шести лет колонии за изнасилование девочки. Адвокат Георгий Краснов заявил каналу, что подростки могут избежать уголовной ответственности, если следствием будет установлено, что девочка добровольно вступила в интимную связь и осознавала, что делает.

В теории даже в 11 лет можно иметь познания в этой теме и какие-то потребности. Если экспертиза покажет, что девочка осознавала, что с ней происходило и эта осознанность будет подтверждена экспертизой, то здесь не должно быть ответственности за изнасилование, — подчеркнул юрист.

Ранее СМИ сообщали, что в Электростали Московской области 36-летнего детского тренера по боксу обвинили в домогательствах по отношению к школьницам. Мужчина приставал к двум шестиклассницам, которые являются его подопечными. Заявление в полицию написали родители пострадавших девочек.