В Адлере сотрудники пляжа избили мужчину, заступившегося за младших сестер

Фото: Социальные сети

Пляж «Фрегат»

В Адлере трое сотрудников пляжа «Фрегат» избили минского самбиста Никиту за то, что он заступился за своих сестер шести и 14 лет, видео драки распространилось в Сети. Мать пострадавшего Ольга сообщила, что в настоящее время он находится в реанимации.

По словам женщины, две родные сестры Никиты хотели снять видео, для которого красиво нарезали арбузы. После этого девочки отправились бесплатно раздавать их отдыхающим, однако их добрую акцию прервали работники пляжа — они посчитали, что дети «отбирают у них хлеб», и начали отправлять их в грубой форме на место.

Никита ходил следом и заступился за них. Он чемпион Минска по самбо, они напали на него втроем. Он сказал: «Я с пляжа не уйду выяснять [отношения]». Тогда на него накинулась орда, человек десять, в том числе спасатели пляжа «Фрегат»: взяли железную арматуру, палки <...>. Прямо на глазах у отдыхающих эти спасатели избивали арматурой моего сына, — сказала Ольга.

МВД по Краснодарскому краю начало проверку по факту инцидента. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали случившегося.

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