https://static.news.ru/photo/73e2df50-7351-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Факты повышения цен и дефицита ряда социально значимых продовольственных и медицинских товаров выявили в РФ активисты проекта «Единой России» «Народный контроль».

Как отмечается в данных, опубликованных на сайте партии, нарушения выявлены в 36 регионах России. Всего на текущий момент проверками «Народного контроля» охвачено более 1500 торговых сетей, магазинов и аптек в 44 субъектах РФ. Активисты проверяют более 40 позиций товаров первой необходимости в торговых точках.

По предварительным данным мониторинга, из определённого нами перечня в 36 субъектах РФ выявлено 1235 фактов дефицита и 149 случаев роста цен, — цитирует ТАСС координатора партпроекта, депутата Госдумы Анну Кувычко.

Она добавила, что сложнее всего обстоит дело с медицинскими масками, антисептическими средствами и противовирусными препаратами. Но кроме этого зачастую сложно найти крупы, сахар, соль, картофель. В партии пообещали все данные проверки предоставить в Роспотребнадзор и ФАС.

Ранее NEWS.ru писал, что импортёры алкоголя предупредили представителей розничных сетей о возможном увеличении стоимости продукции из-за ослабления курса рубля. Предполагается, что рост составит не менее 7%. Вместе с тем далеко не все ретейлеры готовы вслед за оптом сразу же повышать цены на спиртные напитки в рознице. Поэтому они могут потребовать от поставщиков подробного обоснования такого решения либо вовсе отказаться от закупок по увеличенной стоимости. Таким образом, в магазинах ценники могут измениться гораздо позже.