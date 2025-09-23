Ущерб от пожара на стоянке во Владивостоке превысил 60 млн рублей

Материальный ущерб от масштабного пожара на автостоянке во Владивостоке, который устроили поджигатели по заказу, превысил 60 млн рублей, сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел в марте на улице Пихтовой.

По версии следствия, двое местных жителей по просьбе третьего лица облили автомобиль бензином, подожгли перчатку и бросили ее в машину, что привело к быстрому распространению огня. В результате полностью сгорели 19 автомобилей, а еще один был серьезно поврежден, но подлежит восстановлению.

Как установили правоохранительные органы, все трое задержанных ранее были судимы. Организатор преступления, как сообщается, заказал поджог, чтобы запугать должника своего знакомого. Исполнители работали не за деньги, а за наркотики. В настоящее время Первомайский районный суд Владивостока начал рассмотрение уголовного дела в отношении одного из обвиняемых.

Ранее в Петропавловске-Камчатском неизвестные в масках облили горючим и подожгли машину цирковой артистки Олеси Ковпак. Девушке пришлось наблюдать за действиями злоумышленников по записям с камеры видеонаблюдения.