Губернатор Тюменской области назвал напряженной ситуацию из-за паводков Моор: уровень воды в реки Ишим достиг рекордной отметки 1214 см

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что 28 апреля регион накрыли дожди, из-за чего вода продолжала прибывать. Над ликвидацией последствий работают дорожные службы и спасатели МЧС, добавил он.

На 8 утра (06:00 мск) уровень воды составляет 1214 сантиметров. Это новый рекорд. Вчера здесь прошли дожди, поэтому река продолжает понемногу прибывать. Ситуация остается напряженной, — написал он.

27 апреля в селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев оповестил жителей о рисках затопления улиц водой из реки Ишим. По данным информационного центра правительства региона, в утренние часы уровень в ней составлял почти 1200 см.

Ранее в оперативных службах сообщили, что число жилых домов, затопленных в результате паводка на территории России, снизилось почти на три тысячи. По последним данным, в зоне затопления остаются 11,1 тысячи строений. Также подтоплено 28 тысяч приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.

МЧС России Александр Куренков, комментируя ситуацию с паводками в Оренбургской области, ранее сообщил, что на сегодняшний день жителям региона, пострадавшим в результате ЧП, выплатили более 1 млрд рублей. По его словам, в общей сложности материальную помощь получили 46 тысяч человек.