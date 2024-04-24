Названа общая сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбуржье Куренков: пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 1 млрд рублей

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

На сегодняшний день жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате мощного паводка, выплатили более 1 млрд рублей, сообщил на совещании у президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков, трансляцию вела пресс-служба Кремля. По его словам, в общей сложности материальную помощь получили 46 тысяч человек.

В Оренбургской области материальную помощь получили 46 тысяч человек на общую сумму более 1 млрд рублей, — заявил Куренков.

Помимо Оренбургской области, паводки затронули Курганскую и Тюменскую области, жители регионов также могут рассчитывать на получение единовременных выплат. В Курганской области помощь получили 1,5 тысячи человек, а в Тюменской — 87 семей.

В ходе совещания Владимир Путин не исключил, что размеры компенсационных выплат пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам могут быть скорректированы при необходимости. По его словам, бюджетная обеспеченность регионов не должна влиять на помощь людям.

Также ранее о паводках в регионах России высказался генпрокурор России Игорь Краснов. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе от чрезвычайной ситуации. Краснов назвал первоочередными задачами оказание помощи пострадавшим и ликвидацию последствий.