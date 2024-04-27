Стало известно, уходит ли вода из затопленных регионов Число подтопленных жилых домов в России снизилось почти на три тысячи

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Число жилых домов, подтопленных в результате паводка на территории России, снизилось почти на три тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На текущий момент в зоне затопления остаются около 11 тысяч строений.

Число подтопленных домов сократилось почти на 3 тысячи и составляет 11,1 тысячи строений. Также подтоплено 28 тысяч приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог, — сообщили в оперативных службах.

Сегодня утром в селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев оповестил жителей о рисках затопления улиц водой из реки Ишим. По данным информационного центра правительства региона, в утренние часы уровень в ней составлял почти 1200 см.

24 апреля глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания у президента России Владимира Путина сообщал, что жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате мощного паводка, выплатили более 1 млрд рублей. По его словам, в общей сложности материальную помощь получили 46 тысяч человек.

Помимо Оренбургской области, паводки затронули Курганскую и Тюменскую области, жители регионов также могут рассчитывать на получение единовременных выплат. В Курганской области помощь получили 1,5 тысячи человек, а в Тюменской — 87 семей.