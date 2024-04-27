В Тюменской области экстренно эвакуируют село В селе Абатское Тюменской области экстренно эвакуируют жителей из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Экстренную эвакуацию объявили в селе Абатском Тюменской области, сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале. Меры принимаются в связи с угрозой затопления улиц водой из реки Ишим.

Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатского. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села, — заявил Васильев в опубликованном видеообращении.

Согласно данным информационного центра правительства региона, на 06:00 мск уровень воды в Ишиме у Абатского вырос на 22 см за сутки и составил почти 1200 см.

До этого в информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что пик паводка на реках Ишим и Тобол приходится на период с 23 по 25 апреля. Там добавили, что поступающая из Ишима вода из колонок и водопровода в Казанском районе непригодна для питья.

Также сообщалось, что вода в реке Урал близ города Оренбурга опустилась. На 23 апреля 04:00 мск уровень составлял 920 см. В пресс-службе муниципального образования Оренбургского района уточнили, что показатель опустился ниже опасной отметки 930 см.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что пожилых граждан, пострадавших в результате паводков на территории страны, нельзя оставлять без помощи. Он подчеркнул, что нельзя делать вид, будто все в порядке, и призвал не проходить мимо этой категории населения.