Наводнение оставило жителей Тюменской области без жизненно важного ресурса Роспотребнадзор: вода из тюменской реки Ишим не годится для питья

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Поступающая из реки Ишим вода из колонок и водопровода в Казанском районе Тюменской области непригодна для питья, предупредили в Информационном центре регионального правительства.

По результатам лабораторных исследований воды из колонок, водоснабжение которых осуществляется из реки Ишим, установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, — заявила представитель Роспотребнадзора по Тюменской области Светлана Петровских.

По данным гидрологического бюллетеня, к 08:00 (06:00 по московскому времени) 22 апреля уровень воды в реке в районе города Ишима составляет 1064 сантиметра. За сутки он поднялся на 13 сантиметров.

В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС по паводку. На реках Ишим и Тобол прогнозируют новые рекорды по уровню воды. Пик паводка возможен 23–25 апреля.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, что временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом в Тюменской области. Он отметил, что сама дамба, которую возвели для защиты населенного пункта, находится в исправном состоянии. Тем временем в МЧС России сообщили, что направили в регион дополнительную группировку спасателей.