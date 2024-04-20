Временную насыпь размыло у тюменского поселка при паводках Моор: в Тюменской области у поселка Плодопитомник размыло временную насыпь

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Он отметил, что сама дамба, которую возвели для защиты населенного пункта, находится в исправном состоянии. Тем временем в МЧС России сообщили, что направили в регион дополнительную группировку спасателей.

В Ишимском районе у поселка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишимом) размыло временную насыпь. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии, — написал глава региона.

Моор добавил, что власти заблаговременно провели эвакуацию населения из зон возможного подтопления. В ходе оперативного штаба он поручил всем ответственным оперативно завершить эвакуационные мероприятия.

В МЧС России сообщили, что в реке Ишим наблюдается повышение уровня воды до 911 см. Сейчас спасатели устраняют затор в районе пешеходного моста, увеличивают высоту дамбы и возводят временные насыпи. В связи с ухудшением ситуации ведомство направило в регион дополнительную группировку спасателей из 70 специалистов, семи единиц техники и пяти плавсредств.

В 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ, — отметили в ведомстве.

Ранее в администрации Тюменской области сообщили, что шесть населенных пунктов оказались отрезаны большой водой. Речь идет о поселениях в Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском районах. Проводится эвакуация населения.