Путин поручил не оставлять без помощи пострадавших от паводков пенсионеров

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Пожилых граждан России, пострадавших в результате паводков на территории страны, нельзя оставлять без помощи, заявил на совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя делать вид, будто все в порядке, и призвал не проходить мимо этой категории населения, передает ТАСС.

Сейчас тоже не говорю и не хочу предвосхищать возможных решений, но прошу вас мимо этой категории граждан не проходить. Нельзя делать вид, что там все в порядке, — заявил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что в контексте паводков о пенсионерах еще не говорили. Однако, поскольку они имеют постоянное жилье, второе жилье, пожилые граждане не попадают в разряд россиян, которым полагается компенсация.

Это тоже категория людей, которая требует особого внимания — люди всю жизнь отработали, денежку копили какую-то, приобрели что-то для своих детей, для внуков, — напомнил Путин.

В ходе совещания президент России также допустил корректировку размера компенсаций пострадавшим от паводков гражданам при необходимости. Это касается как единовременных выплат, так и выплат при частичной или полной утрате имущества.