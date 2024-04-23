Вода в Урале близ Оренбурга опустилась ниже опасного уровня Власти: уровень воды в Урале у Оренбурга снизился на 11 сантиметров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уровень воды в реке Урал близ города Оренбурга опустился на 11 сантиметров к 06:00 по местному времени (04:00 мск), составив 920 сантиметров, сообщили в пресс-службе муниципального образования Оренбургского района Оренбургской области. Там уточнили, что данный показатель ниже опасного уровня в 930 сантиметров.

На 06:00 (04:00 мск) 23 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 920 сантиметров (минус 11 сантиметров с 20:00 (18:00 мск); опасный уровень 930 сантиметров), — говорится в публикации.

Власти Оренбургской области добавили, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы также снизился на 14 сантиметров, до 858 сантиметров. Опасный уровень там составляет 870 сантиметров.

Ранее пресс-служба оренбургского Росводоканала сообщила, что часть города осталась без водоснабжения из-за подтопления трансформаторных подстанций в пойме реки Сакмары. Воды лишились жители поселка Подмаячный и микрорайона Ростошинские Пруды.

До этого в информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что поступающая из реки Ишим вода из колонок и водопровода в Казанском районе непригодна для питья. На территории региона был введен режим ЧС из-за подтопления. С 23 по 25 апреля ожидается пик паводка на реках Ишим и Тобол.