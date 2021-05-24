Уралец стал рекордсменом России, провисев на турнике на средних пальцах

https://static.news.ru/photo/c8eef47c-bcaa-11eb-87ef-96000091f725_660.jpg Фото: Книга Рекордов России/youtube.com

Тагилец поставил рекорд России, выполнив горизонтальный вис сзади на средних пальцах, продержавшись на перекладине 31,96 секунд. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Житель Нижнего Тагила 25-летиний Фанис Хайруллин более шесть лет занимается воркаутом, но даже ему понадобилось время на подготовку. Ранее никто в мире ещё не повторял этот, на первый взгляд, простой элемент.

Я установил рекорд, чтобы подтвердить это достижение и чтобы вдохновить других ребят заниматься этим простым видом спорта, который не требует никаких затрат, — цитирует его издание.

К своему достижению Хайруллин шёл постепенно, начиная от горизонтального виса сзади на пяти пальцах каждой руки, потом на четырёх пальцах, на трёх, дошёл до двух пальцев каждой руки. Тогда спортсмен понял, что надо укрепить сухожилия пальцев, он начал делать вис на перекладине на двух пальцах каждой рук. И лишь после этого решился пойти на рекорд.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах, провисев на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов. До этого спортсмен установил рекорд России по подтягиванию на двух пальцах, подтянувшись 16 раз, и поднимал человека весом 86 килограммов одной рукой,