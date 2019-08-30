Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах, провисев на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов.
До этого спортсмен установил рекорд России по подтягиванию на двух пальцах, подтянувшись 16 раз, и поднимал человека весом 86 килограммов одной рукой, пишет «
До этого рекорд по вису на пальцах составлял 47 секунд при весе менее 80 килограммов.
Ранее News.ru писал, что сводный хор из более чем 20 тысяч человек, а также восьмитысячный оркестр исполнили гимн России в Петербурге. Акция установила рекорд по масштабам.