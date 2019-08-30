Фото: Рафаэль Кулиев/vk.com

Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах, провисев на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов.

До этого спортсмен установил рекорд России по подтягиванию на двух пальцах, подтянувшись 16 раз, и поднимал человека весом 86 килограммов одной рукой, пишет «Байкал Daily».

До этого рекорд по вису на пальцах составлял 47 секунд при весе менее 80 килограммов.

Ранее News.ru писал, что сводный хор из более чем 20 тысяч человек, а также восьмитысячный оркестр исполнили гимн России в Петербурге. Акция установила рекорд по масштабам.

News.ru в соцсетях