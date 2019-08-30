https://static.news.ru/photo/61e3e970-cd43-11e9-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рафаэль Кулиев/vk.com

Рафаэль Кулиев из Улан-Удэ стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах, провисев на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов.

До этого спортсмен установил рекорд России по подтягиванию на двух пальцах, подтянувшись 16 раз, и поднимал человека весом 86 килограммов одной рукой, пишет « Байкал Daily ».

До этого рекорд по вису на пальцах составлял 47 секунд при весе менее 80 килограммов.

Ранее News.ru писал, что сводный хор из более чем 20 тысяч человек, а также восьмитысячный оркестр исполнили гимн России в Петербурге. Акция установила рекорд по масштабам.