URA.ru: в Херсоне диверсанты напали на РОВД, открыв стрельбу из гранатомета

Фото: The Presidential Office of Ukrainel/Global Look Press

В Херсоне диверсанты напали на районный отдел внутренних дел (РОВД), чтобы завладеть оружием, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Корреспондент агентства уточнил, что один из преступников успел выстрелить из гранатомета. На месте работают оперативники.

В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию, сообщили в экстренных службах, — сообщил спикер агентства.

Ранее в Минздраве Херсонской области рассказали о том, что члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в регионе. В результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.

В ночь на 24 октября на Бериславском направлении в Херсонской области взяли в плен группу украинских диверсантов, ранее рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Подробности произошедшего и количество диверсантов он не привел. Он добавил, что на Андреевском направлении вблизи реки Ингулец бойцы ВСУ пытались прорвать линию обороны, однако российские войска смогли отбить атаку.