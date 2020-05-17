Ульяновские учёные разработали экспресс-тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d092f2ae-97c7-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты компании «Тест-Ген» разработали собственную систему быстрого тестирования на COVID-19 и получили лицензию на свою разработку, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Экспресс-тест получил государственную лицензию 15 мая. На данный момент уже достигнута договорённость о поставке теста в больницы и клиники региона. Также губернатор рассказал, что за сутки в области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. По прогнозу Морозова, пик инфицирования в губернии будет достигнут к концу мая, а выхода на так называемое плато можно не ждать раньше середины июня.

Губернатор отметил, что недовольство вызывает также медлительность в закупке средств индивидуальной защиты для медучреждений региона: на счета больниц перечислены уже 3,9 млн рублей, а больницы заключили контрактов на поставку СИЗ лишь на 1 млн 359 тысяч рублей, медперсонал жалуется на нехватку средств защиты. Специально созданная комиссия разберётся в ситуации, заверил Морозов.

Как писал NEWS.ru ранее, сеть лабораторий «Хеликс» запускает тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Платная услуга уже доступна в Екатеринбурге, Пскове и Великих Луках. Анализ могут сдать все желающие.