Украинские олигархи тайком прячут активы в Крыму Парламентарий Константинов: украинские олигархи скрывают активы в Крыму

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Украинские олигархи продолжают скрывать свою собственность в российском Крыму, рассказал РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов. По словам спикера, богатейшие украинцы переписывают активы на различные аффилированные структуры. Константинов добавил, что работа по выявлению имущества враждебно настроенных по отношению к России политиков и бизнесменов с Украины будет доведена до конца.

Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника, — заявил он.

Парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских олигархов, политиков и бизнесменов, связанных с властями в Киеве и совершавших недружественные действия по отношению к России.

Все средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на нужды участников спецоперации, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Константинов подтвердил, что средства от реализации активов направят на поддержку военных в зоне СВО и членов их семей.