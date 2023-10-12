Украинская армия обстреляла два поселка в Брянской области Богомаз заявил об обстреле двух поселков в Брянской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Азаровка и Демьянки, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако помещения сельхозпредприятия Азаровки получили повреждения. Также погибли несколько животных. В Демьянках частично поврежден один жилой дом. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Украинские террористы обстреляли населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела села Азаровка имеются частичные повреждения производственных помещений сельхозпредприятия, — написал Богомаз.

В ночь на 12 октября беспилотник украинской армии атаковал Белгородскую область. По словам жителей Белгорода, примерно в полночь российская система противовздушной обороны сбила дрон. При падении беспилотника погибли два человека, под завалами оставался еще один ребенок. Позднее он скончался.

11 октября ВСУ также атаковали Белгородскую область. Как сообщал глава региона Вячеслав Гладков, украинский беспилотник сдетонировал в селе Новопетровка.