Угнавшего микроавтобус мальчика кусала и избивала собственная мать

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Мальчик из Анапы, который угнал у своего отца рабочий микроавтобус, в прошлом оказался жертвой матери-изверга, передает KP.RU. Как выяснилось, этого ребенка два года назад обнаружили в квартире 33-летней Валентины из Новороссийска в ходе разбирательств с соседями, которых она регулярно затапливала. Тогда на ребенке увидели следы физических увечий, среди были также следы от зубов — родная мать избивала и кусала мальчика.

Ребенок — родной сын 33-летней Валентины. Она получила квартиру от государства как сирота. Сама воспитывалась в детском доме. До этого момента никаких сигналов от этой семьи не поступало. В комиссии по делам несовершеннолетних материалов по этой семье не фиксировалось, — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Соседи, которые два года назад взломали квартиру Валентины, забрали у нее мальчика и отвезли в больницу, где у него зафиксировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Хотя тогда ребенку было шесть лет, он с трудом говорил и не смог объяснить, что же с ним произошло.

В отношении матери-изверга тогда было возбуждено уголовное дело по статье УК «Истязание малолетнего», после чего ее посадили под домашний арест. У мальчика объявился отец, который решил забрать его к себе, когда Валентину все же осудили и посадили в тюрьму.

В МВД по Краснодарскому краю ранее сообщили, что в Анапе восьмилетний мальчик угнал принадлежащий его отцу микроавтобус и устроил ДТП, наехав на две припаркованные машины. Пострадавших в результате происшествия нет.