Учителя-завхоза обвинили в издевательствах в коррекционной школе

https://static.news.ru/photo/1e5580fe-95f9-11ea-abee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В коррекционной школе Челябинской области анонимно прокомментировали скандал с учителем истории, которую обвиняют в грубом обращении с детьми. Речь идёт об Ольге Воробьёвой, бывшем завхозе, которую назначили педагогом. Коллеги не верят, что та может издеваться над школьниками, однако аудиозаписи с уроков подтверждают обратное.

Я знаю Ольгу Анатольевну 12 лет. Не замечала за ней такого, — сказала в беседе с «Ридусом» представитель школы.

Воробьёва сменила учителя Марину Московкину в прошлом году. Та была не только педагогом, но и директором школы. Её уволили без объяснения причин. Коллектив учебного заведения полагает, что это произошло из-за её конфликта с и. о. начальника управления образования района.

Московкиной на нового учителя-завхоза пожаловались её бывшие ученики. Они говорят, что преподавание с её стороны сводится к зачитыванию учебника. Они также поделились с ней аудиозаписями занятий. Издание znak.com привело частичную их расшифровку. Вот некоторые цитаты:

Вообще буквы знакомые не видите? Герцог Биргер. Бургер? Биргер!

Интернат в Еманжелинке Челябинской области — это коррекционная школа для детей с тяжёлыми случаями умственной отсталости и аутизма. Марина Московкина возглавляла учреждение пять лет. Сейчас она через суд пытается добиться восстановления на работе.

Ранее NEWS.ru писал, что Апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».