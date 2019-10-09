https://static.news.ru/photo/ac581886-ea9a-11e9-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Апелляционный суд Ростовской области признал законным решение об увольнении воспитателя коррекционной группы детского сада № 43 города Таганрога. Женщину признали виновной в «психологическом насилии» над детьми за объяснение понятия «сажать на кол».

Инцидент произошёл 21 марта 2019 во время чтения сказки «Конёк-Горбунок». Один из детей спросил педагога, что значит посадить на кол. Она пояснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал».

После этого на воспитательницу пожаловались родители. Администрация учреждения провела служебное расследование и расторгла с женщиной трудовой договор.

Педагог пыталась обжаловать это решение сперва в городском суде Таганрога, а после — и в апелляционной инстанции областного суда. Она не отрицала, что рассказала детям о средневековой пытке, однако заявила, что делала это без злого умысла и работала согласно учебному плану.

Оба суда отказали воспитательнице в восстановлении в должности и компенсации морального вреда. При этом во время слушания было представлено психологическое заключение на одного из детей. Согласно данным экспертов, у ребёнка появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти и тревожность, передаёт « Панорама Ростов-на-Дону ».

Ранее News.ru писал, что Мэтт Бэиш, учитель высшей школы из Айовы, США, оставил в Facebook угрожающий комментарий под постом о приезде шведской экоактивистки Греты Тунберг и был уволен руководством учебного заведения. Бэиш написал, что жалеет об отсутствии у него снайперской винтовки.