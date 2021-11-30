Учителя из Рязани по ошибке призвали в армию

Рязанского учителя незаконно призвали в армию в осенний призывной период, с 1 октября по 31 декабря, хотя по закону «О воинской обязанности и военной службе» педработников могут призвать только во время весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля. После вмешательства Военной прокуратуры Рязанского гарнизона права учителя восстановили, сообщает «МК в Рязани».

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыв на службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Граждане, являющиеся педработниками, призываются только в период весенней призывной кампании, — пишет издание.

По итогам прокурорской проверки в одном из гарнизонов Рязанской области было выявлено правонарушение: вопреки законодательству педработника призвали на службу в осенний период.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что российские женщины не должны бояться служить в армии. Для мужчин же армия, по мнению Резяпова, это престиж и возможность отдать долг Родине.