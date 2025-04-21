Ученые показали извержение самого высокого вулкана в Евразии В Сети показали начало извержения вулкана Ключевская Сопка

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Вулкан Ключевская Сопка

На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка. На кадрах, опубликованных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале, видно свечение над кратером и световые вспышки. Согласно спутниковым данным, их тепловая мощность оценивается в 1,5 МВт.

Там напомним, что вулкан относится к Ключевской группе вулканов и является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он расположен в 30 км от города Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Относительная высота Ключевой Сопки составляет 1750 метров, абсолютная высота — от 4688 до 4750 метров. До этого в Камчатском филиале Геофизической службы РАН подтвердили, что Ключевая Сопка начала извержение.

Ранее на острове Негрос в центральной части Филиппин произошло извержение вулкана. Вулкан Канлаон выбросил над жерлом столб пепла и дыма на высоту четыре километра.

До этого исследовательская группа, погрузившаяся на дно Тихого океана на судне «Наутилус», обнаружила дорогу, выстланную желтым кирпичом. Ученые в шутку предположили, что этот путь ведет в Атлантиду или в страну Оз. Необычную дорогу нашли во время экспедиции к глубоководному хребту Лилиуокалани у Гавайских островов.