На краю России началось извержение вулкана На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка

Фото: Sherbien Dacalaniо/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. ночью специалисты зафиксировали свечение в вершинном кратере, что свидетельствует о начале нового извержения.

По словам ученых, свечение продолжалось несколько минут. Ключевская Сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии и поднимается в виде почти идеального конуса с кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположено порядка 80 побочных кратеров и шлаковых конусов.

Вулкан находится примерно в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 4,5 тысячи человек. В настоящее время специалисты продолжают наблюдение за активностью вулкана и оценивают возможные риски для жителей региона.

Ранее на острове Негрос в центральной части Филиппин произошло извержение вулкана. Вулкан Канлаон выбросил над жерлом столб пепла и дыма на высоту в четыре километра.

До этого сообщалось, что подъем грунта на 137 см в итальянском озере Фузаро в районе вулкана связан с движением магмы или геотермальных жидкостей. Это может указывать на приближающееся извержение вулкана. По словам эксперта, стоит следить за признаками грядущего природного явления, обращать внимание на рост давления в недрах, подземные толчки и истечения газа и дыма.