Ученики пермской школы сняли компромат на столовую

https://static.news.ru/photo/27226c60-84d2-11eb-af4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми учащиеся школы № 135 неоднократно жаловались на несъедобность приготовленных в столовой блюд. В подтверждение своих слов они сняли видеоролик, в котором видно, как повар мешает салат голыми руками.

Видео распространилось в соцсетях и вызвало возмущение родителей школьников.

Ужас, у меня волосы дыбом встали, ведь так быть не должно! — цитирует Life мать одной из учащихся.

Она рассказала, что её дочь практически не ест в школьной столовой. Девочка либо «сидит и ковыряется вместе со всеми в тарелке», либо вообще туда не ходит.

Другие родители припомнили скандал с непрожаренной котлетой. Директор школы устроил разбирательство, но работник столовой заявил, что с котлетой всё в порядке, просто она так выглядит.

Журналисты попытались побеседовать с руководителем образовательного учреждения по поводу видео из столовой, но не смогли до него дозвониться. В департаменте образования Перми их заверили, что проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что учащиеся одной из калининградских школ отравились едой в столовой. Семеро школьников обратились за медпомощью. У шестерых из них врачи диагностировали энтероколит — одновременное воспаление толстого и тонкого кишечника.