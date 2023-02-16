Участников СВО не пустили переночевать в гостиницу Mash: в Таганроге двух участников СВО в увольнительном отказались заселять в гостиницу

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канале Don Mash сообщил, что в Таганроге Ростовской области двух участников специальной военной операции (СВО) отказались заселять в гостиницу из-за поломки системы бронирования. Отмечается, что военные находились в увольнении и отправились в город, чтобы забрать гуманитарную помощь.

Don Mash рассказывает, что служащие 123 полка планировали остановиться в местной гостинице, где предварительно волонтер сняла для них номера. Однако администратор сообщила бойцам, что у нее зависла программа на компьютере, а без базы данных вселять гостей нельзя.

Участникам СВО пришлось заночевать у волонтера. Позже администрация отеля заявила, что принесла извинения.

Ранее в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар, ранее сообщил Telegram-канал «Подъем». Охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии. Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. Как пишет «Подъем», после этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.