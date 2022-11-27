«Подъем»: в Саратове мобилизованных не пустили в бар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар. По данным канала, охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии.

Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. Как пишет «Подъем», после этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.

Как рассказала «Подъему» представитель заведения Кристина Бананова, они обратились в полицию, поскольку в их адрес стали поступать угрозы физической расправы.

Активисты собираются наносить то ли физический вред, то ли еще что-то нашему заведению. Они собираются сегодня вечером прийти к нашему заведению и что-то с нами делать. Мы обратились в правоохранительные органы, мы уже все сделали, чтобы себя обезопасить. Сыплются от них угрозы физической расправы, оскорбления в личных сообщениях и в мой адрес, и в адрес охранника, — отметила Бананова.

Она объяснила, что к охраннику у руководства претензий нет, потому что он действовал по инструкции заведения.

Есть определенное условие, при котором люди в своей служебной форме не могут ходить в заведения. Это касается и полиции, и пожарных. Мы тоже не пускаем людей в форме — ни в пожарной, ни в медицинской, ни в военной. Эти молодые люди были в нетрезвом состоянии, — добавила Бананова.

По данным URA.RU, ролик опубликовал депутат Госдумы от региона Николай Панков. Он в свою очередь заявил, что сделал запросы в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. По его словам, это позорный случай для Саратова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Кемеровской области мобилизованные устроили драку с местными жителями в одном из кафе. По информации канала, в результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. Как пишет Baza, инцидент произошел 19 ноября в кафе «Грабли» в городе Юрга, между военнослужащими и жителями возникла словесная перепалка, которая перетекла в драку. По данным канала, в конфликте участвовали 10 человек, личности большинства из них установлены.