Участники СВО с матерными шевронами провели встречу с третьеклассниками Участники СВО с матерными шевронами провели встречу с третьеклассниками в Тюменской области

Фото: МАОУ Луговская СОШ

Встреча учащихся 3-го «б» класса с участниками специальной военной операции

В школе села Луговое в Тюменской области участники специальной военной операции с матерными шевронами провели встречу с третьеклассниками, сообщает Telegram-канал «Подъем». Директор учебного заведения Татьяна Нелаева рассказала каналу, что мероприятие устроили без ее ведома.

Это не мы пригласили. Я только сейчас узнала, что они позавчера были у нас в школе. Это наши выпускники бывшие, они мобилизованные. Они пришли в отпуск и пришли к своему классному руководителю. Они сами пришли в родную школу, которую окончили в 2014 году, — сказала директор.

Нелаева подчеркнула, что разберется в ситуации, и осудила надписи на форме военнослужащих, гласившие: «Передайте нашим: мы ******» и изображение Иосифа Сталина с надписью «При мне такой ***** не было».

На сайте школы указано, что встреча была проведена в рамках проекта «Наследники победы», а школьники с большим интересом слушали военных, которые сказали напутственные слова, напомнили о необходимости хорошо учиться, а молодым людям посоветовали обязательно отслужить в армии.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство активно привлекает участников спецоперации и ветеранов боевых действий к военно-патриотическому воспитанию учеников школ.