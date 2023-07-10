«Убью, тварь!»: в Тюмени конфликт стримерши с сыном попал в эфир

Фото: НАК

Тюменские полицейские проводят проверку в отношении местной жительницы, которая, по предварительным данным, угрожала убийством своему 12-летнему сыну в ходе стрима, сообщает KP.RU. Видеозапись с матерной бранью и угрозами женщины в адрес ребенка распространилась в местных соцсетях.

Как сообщает издание, конфликт между матерью и подростком начался из-за скотча, который тот отказался приносить. На записи слышно, как женщина разразилась нецензурной бранью в адрес мальчика, несколько раз повторив слова «Я хочу твою кровь» и угрожая мальчику расправой, а затем попыталась выгнать ребенка из дома. При этом она заявила, что сейчас возьмет нож. После серии угроз тюменка продолжила стрим.

Пользователи написали в соцсетях, что знают имя стримерши, и призвали полицию провести разбирательство. Семьей занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Тюменского УМВД.

Видео передано специалистам по работе с несовершеннолетними. После проверки будут приниматься меры в пределах существующих компетенций, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Известно, что «героиня» стрима использует ник Жади, ее личность сейчас устанавливается сотрудниками полиции. Согласно данным соцсетей, мать ежедневно выходит в прямой эфир.

Ранее жительница Каменска-Шахтинского Ростовской области, которая снимала порно с участием 10-летней дочери, рассказала в ходе допроса, что пошла на этот шаг из-за нехватки денег. По ее словам, зарплаты мужа, который работает таксистом, ей не хватало.