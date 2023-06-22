Ростовчанка рассказала, зачем снимала порноролики с участием дочери Ростовчанка назвала нехватку денег причиной съемок порно с участием дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Каменск-Шахтинского Ростовской области, которая снимала порно с участием 10-летней дочери, рассказала в ходе допроса, что пошла на этот шаг из-за нехватки денег. По ее словам, зарплаты мужа, который работает таксистом, ей не хватало. При этом источник заявил «КП — Ростов-на-Дону», что ни отец, ни другие родственники не знали об участии ребенка в откровенных роликах.

Ни отцу, ни бабушке, ни подругам она не рассказывала о том, что заставляет делать ее мать, — сказал собеседник издания.

Полученные деньги женщина тратила на покупку дорогих гаджетов для детей, брендовые вещи, а также оплачивала дополнительное образование дочери. За съемки задержанная получала около полмиллиона рублей. Сначала женщина снимала порноролики одна, но позже подключила к этому ребенка, чтобы увеличить доход. Видео транслировались на зарубежных стриминговых платформах. Как отметил источник, донские оперативники узнали об этом от коллег из Интерпола.

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В сети нашли около двадцати откровенных роликов женщины, часть из них — с участием ее дочери. Видео для взрослых транслировались в режиме онлайн на зарубежных платформах, — рассказывает собеседник издания.

В пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области рассказали, что собранные материалы были переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера и использования несовершеннолетней для изготовления порнографии. Женщине может грозить от 12 лет тюрьмы.

В полиции ранее уточнили, что подозреваемая оборудовала студию прямо у себя в квартире, где и снимала ролики порнографического содержания с несовершеннолетней. В отношении задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.