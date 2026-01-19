Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:06

Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи

Убийце федерального судьи Ветлугина продлили арест до 26 июня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Волгоградской области суд оставил в СИЗО Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, пишет aif.ru. Арест обвиняемому продлили 19 января, теперь он останется под стражей до 26 июня.

Трагедия произошла в городе Камышине 14 августа 2025 года. Преступление совершено на глазах у очевидцев и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Неизвестный вооруженный мужчина преградил путь машине судьи. Когда Ветлугин попытался скрыться, нападавший догнал его и жестоко расправился с ним. Тело судьи с ножом, воткнутым в глаз, осталось лежать на улице, а Кибальников скрылся с места преступления. После задержания он заявил полиции, что совершил убийство из ревности. По его словам, его бывшая жена также работала в Камышинском городском суде и, как он предполагал, имела связь с женатым судьей.

Ранее в Ижевске был задержан начальник главного управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Фомин. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2026 года. По версии следствия, 25 декабря Фомин получил деньги прямо на своем рабочем месте. Взятку ему передал представитель одной из строительных компаний.

убийства
судьи
аресты
СИЗО
