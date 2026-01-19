Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи

В Волгоградской области суд оставил в СИЗО Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, пишет aif.ru. Арест обвиняемому продлили 19 января, теперь он останется под стражей до 26 июня.

Трагедия произошла в городе Камышине 14 августа 2025 года. Преступление совершено на глазах у очевидцев и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Неизвестный вооруженный мужчина преградил путь машине судьи. Когда Ветлугин попытался скрыться, нападавший догнал его и жестоко расправился с ним. Тело судьи с ножом, воткнутым в глаз, осталось лежать на улице, а Кибальников скрылся с места преступления. После задержания он заявил полиции, что совершил убийство из ревности. По его словам, его бывшая жена также работала в Камышинском городском суде и, как он предполагал, имела связь с женатым судьей.

