У жительницы Пензы выбило окна из-за взрыва дезодоранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир многоэтажного дома в Пензе выбило окна из-за взрыва дезодоранта в комнате, рама рухнула на землю, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Флакон взорвался из-за нагрева, поскольку стоял рядом с горящей после Пасхи церковной свечой.

Канал указывает, что взрыв произошел днем 18 апреля в квартире 86-летней женщины, проживающей со своей 52-летней дочерью. Они не пострадали. Вместе с окнами взрывная волна также выбила межкомнатную дверь. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако женщины от госпитализации отказались.

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