В московском метро у пассажира задымился телефон

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

архивное фото

В московском метро у пассажира задымился телефон, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии. Мгла над смартфоном москвича образовалась на станции «Нахимовский проспект». Никто из пассажиров не впал в панику, а мужчина быстро покинул вагон.

В вагоне поезда на станции «Нахимовский проспект» у пассажира задымился телефон, — сообщил агентству источник.

«Российская газета» уточняет, что дым успел распространится по вагону. Данных о пострадавших нет. Судя по фотографиям очевидцев, перегревшийся смартфон остался в тлеть на полу вагона метро.

В конце декабря в московской школе сообщили, что у шестиклассницы взорвался в кармане телефон. Ученица уронила его на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы. Помощь девочке не потребовалась.

Ранее директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщал, что чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. По словам специалиста, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей. Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев вследствие слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность.