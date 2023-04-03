У студента в Екатеринбурге взорвался рюкзак

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В Екатеринбургском энергетическом техникуме у студента взорвался пауэрбанк в рюкзаке. Очевидцы засняли инцидент на видео. В техникуме сработала пожарная сигнализация, на место прибыли шесть пожарных автомобилей и 26 спасателей. Помощь никому не потребовалось, сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одном из помещений произошел хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения. Помощь спасателей никому не потребовалась, — сообщили в МЧС.

1 февраля в московском метро в одном из вагонов утром из-за перегрева аккумулятора у одного из пассажиров задымился телефон. Москвич бросил смартфон на пол и вышел на станции «Нахимовский проспект». Пассажиры отреагировали на инцидент спокойно. Часть из них тоже покинула вагон из-за дыма.

В конце декабря прошлого года в московской школе у шестиклассницы взорвался в кармане телефон. Ученица уронила его на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы. Помощь девочке не потребовалась.