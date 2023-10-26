У восьмимесячного ребенка начался некроз кожи после плановой прививки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У восьмимесячного ребенка возник некроз кожи после плановой прививки в одной из поликлиник в Якутске, сообщает Telegram-канал SHOT. Мать ребенка добилась того, чтобы мальчика госпитализировали в отделение гнойной хирургии в местной больнице, где ему назначили лечение. Однако пациенту становилось только хуже, после чего женщина обратилась в Минздрав.

По словам 23-летней Анны Т., она сделала сыну в начале октября плановую прививку «Пентаксим» в районной поликлинике. В тот день у ребенка появилось покраснение на месте укола и поднялась температура до 39,2. Приехавший на дом врач порекомендовал делать йодовую сетку.

Спустя три дня кожа малыша почернела и образовалась опухоль с гноем. В скорой помощи заявили о необходимости обратиться в поликлинику к участковому врачу. Услышав такие рекомендации, женщина настояла на том, чтобы ребенка госпитализировали в отделение гнойной хирургии, где мальчику провели физиотерапию и кололи обезболивающие, однако малышу становилось хуже.

Мать обратилась в Министерство здравоохранения, после чего малыша перевели в другую больницу, специалисты которой диагностировали некроз мягких тканей. Пациенту оказывается все необходимое лечение. В поликлинике, где делали прививку, прошло служебное расследование, виновных обещают наказать. Кроме того, организовано санитарно-эпидемиологическое расследование по данному факту.

Ранее сообщалось, что в больнице в Темрюке 25-летняя медсестра промывала катетер и по ошибке вместо гепарина ввела в капельницу тиопентал натрия, из-за чего погиб ребенок. Реанимационная бригада попыталась его спасти, но сделать это не удалось. Дело передали в суд. Медсестра обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.