Медсестра на Кубани пойдет под суд за гибель 10-месячного ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани медсестра пойдет под суд за гибель 10-месячного ребенка. Трагедия случилась в больнице в Темрюке в феврале 2022 года. В прокураторе региона рассказали, что 25-летняя сотрудница медучреждения промывала катетер и по ошибке ввела в капельницу не тот раствор, из-за чего девочка скончалась, пишет KP.RU. Дело передали в суд.

Как уточняет издание, девочка поступила в больницу с термическим ожогом. Ей ставили капельницы. В одну из ночей медсестра, промывавшая катетер, ввела не тот раствор, состояние ребенка моментально ухудшилось.

Медицинская сестра отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в периферической вене 10-месячной девочки, после чего промыла катетер раствором, в который по ошибке вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия», — уточнили в прокуратуре.

Реанимационная бригада попыталась спасти ребенка, но сделать это не удалось, и он скончался.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю добавили, что медсестра обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Имущество, машину и расчетные счета сотрудницы арестовали, ей грозит до трех лет лишения свободы.

В одном из роддомов Новосибирска ранее не нашли ответственных за инцидент, произошедший в июле 2022 года, когда новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол, получив переломы черепа. Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.