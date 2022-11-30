У летевшего в ОАЭ россиянина изъяли четырехкилограммовую золотую цепь Таможенники в Екатеринбурге изъяли у россиянина золотую цепь за 10 млн рублей

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники изъяли у летевшего в ОАЭ россиянина огромную золотую цепь за десять миллионов рублей. По словам пассажира, украшение предназначено для личного пользования и он носит его на шее. Ювелирное изделие было выполнено из не спаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы, весом в четыре килограмма.

Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей, — пояснили в Федеральной таможенной службе.

Сообщается, что пассажир успешно прошел регистрацию и проследовал в «зеленый» коридор. В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек предмет из металла внушительных размеров.

В службе напомнили, что с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение.

Ранее мужчина попытался провезти в Казань в двух чемоданах 117 когтей и шесть клыков африканского льва, стоимость которых оценивается в 1 млн рублей. Он прилетел в Россию из Эфиопии, сделав пересадку в ОАЭ. Мужчину задержали на таможне.

Во время прохождения таможенного контроля мужчина представил все необходимые документы, включая разрешение СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения), ветеринарный и фитосанитарный сертификаты, выданные в Зимбабве.