У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря

У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря Суд изъял два участка земли на берегу Азовского моря у экс-владельца «Арианта»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову, передает URA.RU. У Кретова изъяты два земельных участка на берегу Азовского моря в станице Тамань.

Обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича, а именно: земельные участки по адресу Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, площадь 1 877 и 1 653 квадратных метра. Взыскать с Кретова в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Кретов приходится зятем челябинскому олигарху Александру Аристову. У Аристова изымают участки под Челябинском, указывает издание. Уточняется, что решение суда Краснодарского края может быть обжаловано в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации предприятий Челябинской области. Также он раскритиковал практику, в рамках которой предприятия подвергают национализации из-за признаков нарушения антикоррупционного законодательства.