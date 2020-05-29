Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани возле входа в одну из поликлиник собралась толпа людей, пишет inkazan.ru . Один из очевидцев заснял ситуацию, отметив, что люди вели себя как дикие звери и были готовы убить друг друга. В Минздраве РТ на запрос журналистов ответили, что в поликлинику пускают только по несколько человек, а на крыльце есть отметки о дистанции. Однако люди сами их игнорируют.

Башкирия

В Верховном суде Башкирии прошли прения по апелляции приговора бывшим начальникам отделов полиции Уфы, которые получили шесть и семь лет тюрьмы за изнасилование девушки-дознавателя, пишет mkset.ru . Они недовольны приговором и продолжают настаивать на своей невиновности.

Нижегородская область

Журналисты newsnn.ru составили рейтинг автомобилей прокуроров Нижегородской области по цене. Оказалось, что самым дорогим автомобилем среди представленных в декларации о доходах за 2019 год владеет прокурор Бора. При годовой зарплате в 1,7 млн рублей он ездит на гибриде Toyota Lexus RX 450 за 5,8 млн рублей.

Удмуртия

Александр Золотарёв Александр Золотарев/vk.com

Главу удмуртского отделения независимого профсоюза медиков «Действие» Александра Золотарёва травят в Telegram-канале, пишет udm-info.ru . Авторы одного из местных провластных каналов обвинили его в распространении информации о том, что глазовские врачи не получили стимулирующих выплат. Они же призвали писать ему СМС на личный номер и отправлять сообщения во «ВКонтакте» с таким содержанием: «ЗАКРОЙ СВОЙ РОТ, ПРОВОКАТОР».

Ростовская область

В Ростове в десять раз сократилось количество прихожан, даже несмотря на постепенное снятие ограничений на посещение, пишет rostovgazeta.ru . После месячного затворничества духовенство отмечает, что храмам приходится буквально выживать — ведь их финансирование происходит за счёт пожертвований, а без паствы нет и денег.

Приморье

Жители Приморья осудили действия вандалов, нарвавших зелени «на витаминный салат» в Ботаническом саду Владивостока, пишет vostokmedia.com . Людей с полными пакетами ценных растений поймали на выходе с территории. Сотрудники были возмущены случаем и написали пост в соцсетях, что Ботанический сад института ДВО РАН — это научное учреждение, а все растения в саду — это коллекционный фонд.

Омская область

R. Guenter/blickwinkel/Global Look Press

Жительнице Омской области отказались снимать клеща из-за отсутствия маски и попросили покинуть медучреждение. Как сообщает издание gorod55.ru , женщина вернулась домой и сняла насекомое самостоятельно. После этого она пожаловалась на медперсонал больницы в Интернете, отметив, что одна из медсестёр тоже была без маски, но продолжала работать. На ситуацию отреагировали в региональном Министерстве здравоохранения. В ведомстве извинились и подчеркнули, что такое равнодушие медиков недопустимо.

Оренбургская область

В реке Илек Оренбургской области обнаружены следы загрязнения сильными химическими веществами. Как сообщает издание 56orb.ru , по результатам исследования было выявлено превышение предельно допустимого содержания аммония, нитритов и фосфатов для водоёмов рыбохозяйственного значения, к которым относится река Илек. Проверку в начале мая инициировало региональное Министерство природы.

Карелия

В Костомукше Республики Карелия два медведя пришли на карьер предприятия. Как сообщает karelinform.ru , руководство попросило сотрудников быть осторожными и порекомендовало передвигаться группой не менее двух человек, обозначая себя громкими звуками. Это не первый случай, когда дикие звери выходят в города Карелии. Недавно по центру Петрозаводска гулял лось.

Тюменская область

В Тюмени оштрафуют ветклинику за рекламу лечения кошачьего коронавируса. Как сообщает издание nashgorod.ru , на данный момент Всемирная организация по охране здоровья животных не нашла случаев заболевания COVID-19 у животных.

Хабаровский край

В Хабаровске отозвали из полиции жалобу на требующих допвыплат медиков. Как сообщает transsibinfo.com , сотрудники скорой помощи записали видеообращение, где потребовали выплатить им обещанные президентом деньги. В администрации КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», решив, видимо, проучить сотрудников, написали заявление в полицию, что ролик был записан во время несанкционированного митинга. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал устроил разнос министру здравоохранения Александру Витько и главному врачу скорой помощи Хабаровска Виталию Пустовому из-за этого заявления.

Ставропольский край

Необычное небесное явление попало на камеру видеорегистратора в Ставрополе, пишет newstracker.ru . На кадрах можно увидеть нечто, похожее на падение метеорита. Крупное светящееся тело летит вниз и гаснет близко к горизонту. По предварительным данным, это может быть болид — метеорит, который сгорел в атмосфере, не долетев до земли.

Челябинская область

Государственный архив Челябинской области/vk.com

Надгробный камень XIX века нашли в сосновом бору Челябинска, сообщает kursdela.biz . На старой гранитной плите сохранилась надпись, согласно которой найдено надгробие могилы купца Василия Фёдоровича Комольцева. Он умер в 1887 году на 39-м году своей жизни. Отмечается, что купеческая семья Комольцевых была довольно известна в Челябинске XIX— начала XX века.

ХМАО

В Сургуте активисты продолжили пикеты против дистанционного образования, сообщает muksun.fm . В «Родительском отпоре» настаивают, что дистанционное образование в том виде, каким оно было в минувшие два месяца, принесло детям больше вреда, чем пользы. Общественники опасаются, что после «апробации» «дистанта» власти начнут постепенный переход от традиционного довольно затратного обучения к дистанционному, где можно существенно сэкономить.

Волгоградская область

Власти Волгограда отказались принять в дар конюшни, расположенные на территории гостинично-ресторанного комплекса «Сосновый бор», сообщает портал novostivolgograda.ru . Теперь собственники вынуждены демонтировать постройку, а лошадям искать временный дом. Снос конюшен чиновники инициировали на основании того, что все постройки комплекса возвели в лесопарковой зоне, при этом ранее власти этот вопрос не поднимали.

Свердловская область