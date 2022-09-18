Тюменского чиновника отправили под домашний арест за крупную взятку Тюменский чиновник Сухомяткин задержан за получение взятки стройматериалами на 2 млн рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения главе управы Калининского административного округа города Александру Сухомяткину, который подозревается в получении взятки стройматериалами в размере 2 млн рублей. Чиновник был отправлен под домашний арест на два месяца, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, Сухомяткин с ноября 2021-го по июнь 2022 года мог получить взятку от главы компании «Перестрой-КА» в виде строительных материалов для содействия в заключении и исполнении контрактов и договоров с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Общая стоимость полученного имущества оценивается примерно в 2 млн рублей.

Ранее стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении генерала Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Андрея Быкова, которого обвинили в коррупции. Мужчине вменяют злоупотребление должностными полномочиями при премировании сотрудников, а также получение взяток за это. По словам самого обвиняемого, дело было заведено по показаниям его бывшей любовницы, которая решила так отомстить.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с 2020 по 2021 год он злоупотребил полномочиями и причинил тем самым ущерб на 2,9 млн рублей, а также получал взятки от подчиненных на общую сумму 3,8 млн рублей.