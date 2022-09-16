Генерала обвинили в коррупции по показаниям экс-любовницы Генерала ФСИН Быкова обвинили в коррупции по показаниям бывшей любовницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершилось расследование уголовного дела в отношение генерала Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Андрея Быкова, которого обвинили в коррупции, сообщает «Коммерсант». По данным издания, мужчине вменяют злоупотребление должностными полномочиями при премировании сотрудников, а также получение взяток за это. По словам самого обвиняемого, дело было заведено по показаниям его бывшей любовницы, которая решила так отомстить.

Как уточняют в издании, Быков брал откаты за премирование своих подчиненных, а также получал с них взятки. Его экс-возлюбленная, которая ранее тоже работала в структурах ФСИН, призналась, что передала генералу 1,8 млн рублей с целью получить премию в размере 5 млн. После этого она также отдала ему 2,2 млн рублей в качестве взяток.

В результате наблюдения за Быковым обвинения подтвердились. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с 2020 по 2021 год он злоупотребил полномочиями и причинил тем самым ущерб на 2,9 млн рублей, а также получал взятки от подчиненных на общую сумму 3,8 млн рублей.

Сам генерал вину отрицает и утверждает, что любовница пытается отомстить за неудачный роман. В ближайшее время он и его адвокат возьмутся за рассмотрение материалов дела.

Ранее стало известно, что заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Министерстве юстиции России Геннадий Бочаров был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. Известно, что Бочаров был задержан с поличным. Подозреваемый выразил готовность дать показания.