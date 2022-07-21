Тюменский губернатор продал люксовый вагон поезда за 8,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вагон поезда

Пассажирский вагон VIP-класса, принадлежащий губернатору Тюменской области, был продан правительством региона на электронной торговой площадке «РАД». Итоговая стоимость сделки составила 8,5 млн рублей, хотя стартовая цена на него была в 2 раза выше — 17 млн рублей, сообщает URA.RU.

Отмечается, что вагон был построен в 1983 году, однако в 2008 году был его переоборудовали под нужды главы региона. Он использовался в качестве средства передвижения для членов правительства Тюменской области. Кроме этого, рассчитывалось его использование в качестве передвижного штаба при ЧС. Новым владельцем вагона стало ООО «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Сам вагон оснащен спальными местами повышенной комфортности, отдельной кухней и санитарным блоком. Также в нем располагается четырехместное купе и отдельное купе для гостей.

Ранее в Новом Уренгое на продажу выставляли железнодорожные пути в микрорайоне Лимбяяха. Их оценивали больше чем в 78 млн рублей. Объявление с информацией об объекте было размещено на интернет-сервисе ЦИАН.