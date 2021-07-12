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На ЦИАН выставили на продажу железнодорожные пути

14:54, 03 августа 2021
На ЦИАН выставили на продажу железнодорожные пути
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В Новом Уренгое на продажу выставили железнодорожные пути в микрорайоне Лимбяяха. Их оценили больше чем в 78 млн рублей. Объявление с информацией об объекте размещено на интернет-сервисе ЦИАН.

Железнодорожные пути мкр. Лимбяяха, город Новый Уренгой. Цена 78892000 рублей. Кадастровые номера объектов недвижимости: 89:11:070101:1132; 89:11:070101:3602; 89:11:070101:3600, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продают их из-за неликвидности.

Ранее сообщалось, что мост в Забайкальском крае рухнул из-за сильных дождей. Движение поездов по нему было остановлено, но возобновилось через двое суток, после ремонта.

Инцидент произошёл на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. В результате происшествия никто не пострадал.

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