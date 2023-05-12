Тюменца отправят в тюрьму на 20 лет за убийство грудничка трубой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Тюмени приговорили к тюремному заключению сроком на 20 лет за убийство трехмесячной дочери металлической трубой. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на СУ СК России по региону. Мужчина был признан виновным в убийстве дочери и в покушение на убийство.

Как уточняет издание, трагедия произошла 20 октября 2022 года в квартире на Оренбургской улице, когда обвиняемый вместе со своей женой и общей знакомой распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина решил расправиться с супругой и дочерью. Он избивал их руками и металлической трубой, а ребенка также ударил об пол.

Женщине удалось спастись, она была госпитализирована вместе с дочерью, но в больнице девочка скончалась. Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство третьей потерпевшей, которая заявила о примирении с подсудимым и отсутствии к нему претензий.

В Москве в одной из квартир на Рублевском шоссе ранее было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, подозреваемой в нанесении телесных повреждений, приведших к гибели мальчика, является его мать. Женщина находится под арестом.